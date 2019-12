Meningite e sospetta tubercolosi, grave un bambino a Napoli

NAPOLI – Sono ore d’ansia per le sorti di un bambino ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli per una meningite da pneumococco e una sospetta tubercolosi.

Santo ad una prima ricostruzione dei fatti, come riportata da Mattino, il bambino è stato ricoverato dapprima al Cotugno, vista la gravità delle sue condizioni, successivamente, è stato trasferito al Santobono. Il piccolo è stato sottoposto ad un intervento per ridurre la pressione cranica, molto forte. Durante gli esami di routine è stato evidenziato anche qualcosa ai polmoni; infatti si sospetta una tubercolosi. Ma ancora non c’è diagnosi precisa.

La vicenda ha suscitato parecchia preoccupazione nei genitori degli alunni che frequentano la stessa scuola del piccolo,l’istituto comprensivo Marotta, in via Adriano a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli. L’Asl ha disposto tutte le verifiche del caso: lo scorso sabato la scuola è rimasta chiusa, mentre lunedì è avvenuta la sanificazione degli ambienti per evitare qualsiasi tipo di contagio, dal momento che sia la meningite da pneumococco, che eventualmente la tubercolosi – che non è ancora stata acclarata, dal momento che si attendono ancora i risultati delle analisi – sono contagiose.