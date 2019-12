Mugnano, dolci e pizze per Natale. Blitz dei Nas in un negozio: numerosi sequestri

MUGNANO – In Mugnano di Napoli, alla via Diaz i Carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di panificazione e produzione di prodotti dolciari, a conclusione della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di 60 kg, di verdura cotta (scarola rinvenuta allo stato congelato), da avviarsi alla farcitura di focacce, poichè detenute in assenza di qualsivoglia indicazione e/o procedura in autocontrollo riferita alla rintracciabilità alimentare della stessa.

