Mugnano, la professoressa Paola muore a 47 anni: domani i funerali

MUGNANO/MARANO – La professoressa Paola muore a 47 anni: domani i funerali.

Nella giornata odierna la città di Mugnano è stata scossa da una terribile notizia. La professoressa Paola De Vita, molto conosciuta in città, è deceduta in seguito ad un brutto male. La donna, 47enne del posto, infatti, stava combattendo da anni contro un tumore.

La 47enne insegnava francese nella scuola media Illuminato-Cirino e amava molto il suo lavoro. Proprio in questa giornata, l’istituto ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni scolastiche in segno di cordoglio verso Paola.

L’intera comunità, così come i familiari della vittima, scossa per questa morte prematura, potrà salutare per l’ultima volta Paola nella giornata di domani. Infatti, intorno alle 10.30, nella chiesa di Poggio Vallesana in Marano saranno celebrati i funerali.

