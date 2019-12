Mugnano, oggi e domani il Presepe Vivente nel centro storico

Sarnataro: ” Le iniziative per il Natale non finiscono qui: ci saranno ancora tante sorprese che accompagneranno la nostra città fino alla Befana”

MUGNANO – Continuano gli eventi organizzati per il Natale dall’Amministrazione Sarnataro insieme alle parrocchie, associazioni e scuole del territorio. Oggi e domani sera, a partire dalle 20, le strade del centro storico faranno da scenografia al suggestivo Presepe Vivente, organizzato dalla parrocchia San Biagio con il patrocinio del Comune. “Due serate per riscoprire la bellezza del Presepe, che è il nostro vangelo domestico – spiega padre Antonio – Ad accompagnare i cittadini lungo le diverse scene, fino ad arrivare alla Natività, ci sarà Santa Chiara e San Francesco. L’obiettivo è quello di ricordare il vero senso del Natale”. Un vero e proprio spettacolo, insomma, con la regia di Aurelio Magnetti, cantato e recitato dagli adulti, i giovani e i bambini della comunità parrocchiale che daranno vita alle scene più rappresentative del classico presepe napoletano.

“Ci stiamo avviando alla conclusione degli eventi messi in campo con tutte le forze attive della cittadinanza – sottolinea l’assessore al ramo Rita Esposito – Oltre eventi ludici e sportivi, come ormai da tradizione, stasera potremmo ammirare con quanta dedizione i ragazzi della parrocchia di San Biagio hanno collaborato alla realizzazione del presepe vivente tra i palazzi del centro storico”. Questa sera sarà presente il sindaco Luigi Sarnataro: “Saranno due serate con un’atmosfera unica, dove i cittadini potranno immergersi nelle nostre tradizioni, rivivendo la nostra cultura nelle scene del Presepe. Le iniziative per il Natale non finiscono qui: ci saranno ancora tante sorprese che accompagneranno la nostra città fino alla Befana”.