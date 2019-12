Napoli, aggredito e ferito in strada con cocci di bottiglia

La vittima ha raccontato che sarebbe stata ferita durante un litigio nato per strada da una persona che ha affermato di non conoscere

NAPOLI – Ferito e aggredito in strada da uno sconosciuto. Un ragazzo di 22 anni, incensurato, nella serata di ieri si è presentato al Pronto Soccorso con una ferita da punta e taglio; medicato, il ragazzo è stato dimesso poco dopo: i tagli non sono profondi e non ha riportato altre ferite, ne avrà per 15 giorni.

L’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi dell’ospedale dei Pellegrini, a Montesanto, nel centro di Napoli. La vittima ha raccontato, agli agenti intervenuti al Pronto Soccorso in seguito alla segnalazione dei sanitari, che sarebbe stata ferita durante un litigio nato per strada da una persona che ha affermato di non conoscere. Sarebbe avvenuto intorno alle 21 di ieri, 28 dicembre. L’uomo avrebbe afferrato qualcosa di tagliente, presumibilmente il collo di una bottiglia rotta, e gli si sarebbe avventato contro, colpendolo.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha effettuato i primi sopralluoghi sul punto indicato dal 22enne. Si vaglia la possibilità che la scena sia stata ripresa da qualcuna delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona. Stando alle prime informazioni, non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina ma di una discussione degenerata, i cui motivi rimangono da accertare.