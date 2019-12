Napoli, arrestati spacciatori in diverse zone della città. Le operazioni della Polizia

NAPOLI – Arrestati spacciatori in diverse zone della città, a Napoli. Le operazioni della Polizia. Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giuseppe Marazzo un uomo fermo nei pressi di uno stabile che, dopo aver prelevato una bustina da un giardinetto poco distante, l’ha consegnata ad un giovane in cambio di soldi.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore rinvenendogli nella tasca del giubbotto la somma di 180 euro mentre, sotto un arbusto dei giardinetti hanno trovato 9 bustine di marijuana per un peso di 40grammi.

Ciro Di Masi, napoletano 41enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.