Napoli, la regina del pranzo di Santo Stefano è la “menesta ‘mmaretata”: la ricetta

NAPOLI – Dopo il tradizionale pranzo natalizio domani le donne napoletane domani, 26 dicembre, saranno impegnate nel preparare la “menesta ‘mmaretata”.

Uno dei piatti natalizi più importanti della tradizione napoletana, nata dal matrimonio tra verdure di ogni tipo e carne. Questo piatto viene tradizionalmente consumato nel pranzo del giorno di Santo Stefano.

Ricetta minestra maritata: ingredienti e procedimento per prepararla a casa

Ingredienti:

500 gr di muscolo di manzo

30 gr di gallinella di maiale

300 gr di tracchiulelle di maiale (le costine)

Mezza gallina

2 salsicce

1 osso di prosciutto

3 kg di verdura mista (in particolare torzelle, borragine,bietole, scarole e cicoria)

1 carota

1 cipolla

1 costa di sedano

Grani di pepe a piacere.

Parmigiano e pecorino grattugiati a piacere

Preparate un bollito con cipolla, sedano, carota, pepe nero in grani e tutti i pezzi di carne elencati. Fate cuocere per un paio d’ore almeno, dopodiché togliete la carne dal brodo, lasciate raffreddare il liquido per eliminarne il grasso che affiorerà in superficie e filtratelo. Mettete da parte. A questo punto sbollentate per qualche minuto tutte le verdure presenti negli ingredienti. Tuffatele quindi nel brodo che avrà raggiunto di nuovo il bollore. Giusto 5 minuti di cottura e spegnete il fuoco. Coprite con un coperchio e lasciate riposare la minestera maritata per un ora o più. Servite in un piatto fondo: adagiandovi sopra le verdure, irrorate col brodo e posizionate i pezzi di carne mista. Terminate con parmigiano e pecorino gratuggiati a piacere.