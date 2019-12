Napoli, Natale con il caldo a ma da domani potrebbe esserci un ribaltamento

NAPOLI – Dopo un fine settimana letteralmente travolto dal maltempo, il meteo ci stupirà con un vero e proprio inaspettato stravolgimento che coinvolgerà praticamente tutta l’Italia. La ragione va ricercata in una provvidenziale risalita del flusso sub tropicale verso nord che farà lievitare non poco i valori di pressione anche di sede mediterranea. Insomma tornerà protagonista un’area di alta pressione nord africana pronta a regalarci per alcuni giorni un’atmosfera decisamente più pacata.

Già a partire da lunedì 23 dicembre c’è stato un piccolo miglioramento che si prolungherà fino a domani, giovedì 26 dicembre. Da oggi, 25 dicembre, deboli infiltrazioni d’aria umida in arrivo da ovest potranno portare qualche annuvolamento in più sull’area tirrenica specie lungo le coste laziali e toscane ma fino a quelle del Levante ligure. Non sono comunque previste piogge. Altrove prevarrà il bel tempo salvo reiterate note d’incertezza ancora possibile sui comparti centro meridionali calabresi e quelli orientali siciliani.

Il flusso umido da ovest potrebbe prendere ulteriormente vigore tra domani, giovedì 26 e venerdì 27. Dove sul centro potrebbe esserci qualche piovasco in particolare su Toscana, Umbria e Marche. In arrivo sull’Italia masse d’aria molto fredda ed è previsto anche un possibile peggioramento delle condizioni meteo ad appannaggio soprattutto delle regioni centrali adriatiche e del Sud. Ma di questo possibile scenario, vista la distanza in sede previsionale, ce ne occuperemo a tempo debito.