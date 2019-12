Nas a Afragola: chiuso un locale e sequestrate quasi 2 tonnellate di alimenti

By Antonio Miele

I prodotti sono stati rinvenuti in condizioni di conservazione non conforme alla normativa vigente

AFRAGOLA – In Afragola in via De Nicola i Carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un panificio, con annesso punto vendita di generi alimentari, a conclusione della quale hanno proceduto a:

— sequestro di 1,5 t di alimenti (prodotti da forno, prodotti da pasticceria, prodotti carnei e verdure cotte) rinvenuti in condizioni di detenzione/conservazione non conforme alla normativa vigente;

— sequestro amministrativo di kg. 100 di alimenti vari (ritagli di insaccati e prodotti lattiero – caseari) poichè privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare;

— immediata chiusura amministrativa di un ulteriore locale, pertinente all’attività di panificazione, arbitrariamente attivato e privo di qualsivoglia requisito igienico-sanitario e strutturale previsto dalla normativa comunitaria in vigore.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui