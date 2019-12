Natale, come si mangia a Napoli? A tavola a farla da padrone è la tradizione

Pochi giorni al Natale ed è quasi tutto pronto! Si, perché a Napoli è così, ci si organizza prima, giorni prima. Le donne si dividono il lavoro, seguendo un preciso schema, con la quella più adulta che gestisce e attribuisce un compito secondo gerarchia di esperienza.

Il primo pensiero è: dove ci mettiamo tutti, e lì che capisci che le donne si trasformano in architetti e geometri e saranno capaci di trasformare ogni angolo della casa in un posto accogliente e dove dal fondo della stanza ci sarà sempre qualcuno che dirà: ‘Tummasì te piac o presep?’. Ma il momento più importante è quando si formula la domanda fatidica: che ci mangiamo a Natale? In quel momento tutto comincia a prendere forma e per quanto proverai a dare delle alternative, la tradizione la farà da padrone.

La Vigilia è a base di pesce e Natale è a carne. Questa è la regola e non permettetevi nemmeno di pensare lontanamente di disertare questa legge.

La Vigilia si parte a pranzo con la pizza di scarole, realizzata con l’impasto di pizza fatta in casa, perché ci dobbiamo conservare la pancia per il cenone.

Must della Vigilia è l’insalata di rinforzo (in foto), creata per sostenere la ‘magra’ cena a base di pesce, per cui bisognava creare una pietanza a rinforzo. E via di cavolo bollito, condito con acciughe salate, olive verdi e nere, papaccelle (peperoni rossi e verdi, dolci o piccanti), giardiniera, tutto sotto aceto. Alcune ricette prevede anche l’aggiunta del Broccolo di Natale: meglio noto come pier ‘e vruoccole, che può essere anche cotto in padella con aglio, olio e peperoncino, oppure lessato e condito con olio e limone.

E per primo? Spaghetti con le vongole: in bianco o col pomodorino, questo dipende dal gusto, fatto sta che il primo piatto della Vigilia di Natale è questo. Poi c’è chi varia con gli scampi, con l’astice, l’importante è che sia a base di pesce. Segue Pesce al forno o frittura di pesce: rigorosamente comprato tra le notti del 22 ed il 24 dicembre, perché la tradizione vuole così, che i pescivendoli facciano a’nuttat.

Ma i padroni della tavola restano sempre baccalà e capitone fritti: che nonostante non siano molto amati dalle nuove generazioni, si deve fare perché “è tradizzion!”

Da qui si comincia a sparecchiare e si mette a tavola la frutta fresca e la frutta secca, ‘o spass’, come noci, mandorle, fichi secchi, nocciole, datteri, i cui gusci saranno utilizzati per la tombola. E cosa succede prima della passata di tombola? Arrivano i dolci: quindi ecco gli struffoli, palline di pasta frolla ricoperte di miele e confettini colorati, i roccocò, i susamielli, i raffiuoli (dolci simili alle cassatine), i mostacciuoli (dalla parola mosto, con cui vengono realizzati) ricoperti di cioccolato, paste reali. Anche panettone e pandoro fanno la loro parte in tavola, magari meglio se artigianali il tutto seguito da un buon nocillo.

Il giorno dopo è dopo qualche ora, è da lì si ricomincia con il pranzo di Natale. La regina indiscussa è lei, l’unica, la minestra maritata (in foto): una zuppa di carne e ortaggi di stagione, così definita per il perfetto equilibrio che si crea tra i vari ingredienti. Le verdure sono quelle stagionali e sono miste, dalla cicoria alla verza, dalle scarole piccole alla borragine. I fruttivendoli le vendono già come verdure per la minestra, messe insieme di proposito. Una volta lessate, sono messe in brodo di carne. La ricetta originale prevede che il brodo sia realizzato con carne di manzo, ma c’è anche chi ci aggiunge carne di gallina e salsiccia, per insaporirlo ancora di più.

Vi sembrerà improbabile, ma alcune ricette della tradizione nazionale, si sono spostate in varie zone e anche a Napoli si preparano, per il giorno di Natale, i tortellini di carne in brodo. Il brodo, rigorosamente di carne, è molto saporito e vede l’aggiunta di verdure per essere ancora più avvolgente al palato.

Ma dopo la minestra ci vuole la Pasta al forno, la lasagna o il sartù di riso: ora non è che dovete preparare tutte e tre queste cose insieme, ma il primo natalizio varia tra queste tre pietanze. C’è chi fa la pasta al forno, chi una ricca lasagna, oppure son cannelloni o sartù di riso.

Se poi, dopo tutto questo ben di Dio, avete necessità anche del secondo, la scelta ricade su due possibilità: o carne condita con lo stesso sugo del primo piatto oppure capretto con piselli e patate. Per tutto il resto, idem come sopra, dalla frutta ai dolci.

Nonostante tutti i dolci della nostra tradizione il mio preferito resta sempre il roccocò, che devono essere duri quasi fino a spezzare i denti.

La ricetta originale del roccocò napoletano prevede

Ingredienti (per 25 pezzi)

1 kg di farina 00

900 g di zucchero

900 g di mandorle con buccia

Buccia grattugiata di 1 arancio grande

Buccia tagliata di 3 mandarini

Buccia grattugiata di 1 limone grande

25 g di pisto (misto di spezie: cannella, chiodi di garofano, noce moscata, cardamomo)

2 g di ammoniaca per dolci o bicarbonato di ammonio in polvere

150 g di canditi scorzetta e cedro

100 ml di acqua tiepida

50 g di miele

200 ml succo di arancia e mandarini

Un pizzico di sale

1 bacca di vaniglia

Per decorare la superficie

2 uova

1 cucchiaino di zucchero

100 g di mandorle

Procedimento

Tostate leggermente le mandole, fatele raffreddare e tritatele in maniera grossolana. Disponete la farina sul tavolo dandole la classica forma “a fontana”, poi praticate un foro nel centro e versateci dentro lo zucchero, le mandorle tritate, la buccia grattugiata del limone, la buccia di arancio e mandarini a dadini, il pisto, i canditi tagliati a dadini e la vaniglia grattugiata. Premete gli agrumi, filtrate, aggiungete l’acqua e intiepidite sul fuoco. Togliete dal fuoco per sciogliere il miele e aggiungete l’ammoniaca. Versate gradualmente sull’impasto. Adesso lavorate a mano tutti gli ingredienti e aiutatevi aggiungendo gradualmente il liquido tiepido. Amalgamate bene il composto in modo da ottenere un impasto che sia morbido ma non appiccicoso.

Ora non vi resta che dare forma all’impasto: stagliate l’impasto a pezzi da 100 g e stendetelo a bastoncino formando una ciambellina. Rivestite di carta forno una teglia ampia e adagiatevi sopra i roccocò così formati.Abbiate cura di lasciarli abbastanza distanziati gli uni dagli altri perché in cottura tendono a gonfiarsi un po’ e quindi potrebbero attaccarsi. Appoggiate 4 mandorle sui roccocò premendo leggermente. Pennellateli con l’uovo e zucchero sbattuto, e poi infornateli a 150° per 30/40 minuti.Sollevarli dalla teglia con una spatola e capovolgeteli. Aspettate che si siano raffreddati: appena sfornati sono infatti troppo morbidi e rischiano di rompersi, mentre una volta freddi saranno duri e croccanti. Potrete conservarli ben chiusi in buste di carta per almeno una settimana.

Non mi resta che augurarvi Buon Natale e alla dieta ci pensiamo poi….