Natale al cinema, i film più visti nelle sale cinematografiche

By Giovanna Iazzetta

Se siete stanchi della solita routine natalizia potete optare per un bel film al cinema

NAPOLI – Questa sera, usanza vuole, tutti si riuniranno per giocare a carte, tombola e tanti altri giochi di società, ma se siete stanchi di questa routine potete optare per un bel film al cinema.

Nelle sale cinematografiche stanno “letteralmente” spopolando i seguenti film:

Il Primo Natale di Ficarra e Picone

Pinocchio con l’attore Roberto Benigni

Last Christmas con Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson, Lydia Leonard

Frozen II – Il segreto di Arendelle (Frozen II) è un film d’animazione del 2019 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee

Mentre se non avete voglia di non uscire e volete restare a casa, mettetevi comodi sul divano e godetevi i film trasmessi in tv:

Alle 21.20 su Rai 1 andrà in onda il film ‘La Bella e la Bestia 2017’ a seguire alle 23.10 ‘La Bella e la Bestia – Un magico Natale’.