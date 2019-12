Oggi l’ultimo saluto a Marta Naddei, la famiglia dona le cornee della cronista

SALERNO – Oggi è il giorno del dolore per la famglia Naddei, per gli amici e i colleghi di Sara. Si celebreranno oggi alle 13.00 i funerali della giornalista 33enne morta nella notte di ieri a seguito di un grave incidente in scooter in via Marconi, a Salerno.

La cerimonia si terrà nella chiesa di Santa Margherita a Pastena. La famiglia ha deciso di donare le cornee. La scomparsa di Marta ha gettato nello sconforto chi la conosceva e il mondo del giornalismo campano, dove era molto apprezzata per il suo carattere e professionalità. Addetto stampa dell’Alma Salerno Calcio a 5, collaborava con i giornali “Le Cronache” e “L’Ora di Cronache”, di cui era anche tra i fondatori. Con il collega Andrea Pellegrino ha scritto il libro “Il sistema Salerno – La cupola del potere tra politica e imprenditoria”.