Omicidio Sacchi, Anastasyia insulta la mamma di Luca: “Non ha mai lavorato”

By Giovanna Iazzetta

ROMA – Anastasiya insulta la mamma di Luca Sacchi. La ragazza il 3 novembre, precisamente 11 giorni dopo l’omicidio di Luca, durante una telefonata ad un’amica avrebbe utilizzato parole pesanti nei confronti di Concetta Galati.

Tra le due i rapporti si erano inclinati da parecchio tempo. Infatti la donna sospettava che Anastasyia facesse uso di droga e per questo c’erano anche frequenti discussioni con Luca. Durante la telefonata la ragazza avrebbe detto: “Non ha mai lavorato, non ha mai fatto nulla… lei è ‘na cozza, ‘na botte. Quella c’ha una famiglia piena di calabresi ignoranti, non si sa da dove vengono”