Paura a Casoria: auto avvolta dalle fiamme in centro

CASORIA – Paura ieri sera a Casoria. Un’auto che sostava ha infatti preso fuoco improvvisamente, come immortalato in un video postato su Facebook in un gruppo relativo alla città a nord di Napoli. Dalle immagini si nota che l’ultilitaria, parcheggiata in via Giustino Fortunato, nei pressi di via Arpino, era completamente avvolta dalle fiamme. Non se ne conosce la causa ma, come mostrato anche dalle immagini, sul posto sono giunti prontamente i vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio che, con una probabile, successiva, esplosione del veicolo, in quel momento vuoto, poteva avere conseguenze ben peggiori.

IL VIDEO: