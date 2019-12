AVERSA – Paura ad Aversa: incendio divampa in appartamento. Nel primo pomeriggio di oggi un incendio è divampato in un appartamento in via Ettore Corcioni, ad Aversa.

Le fiamme sono state avvistate dai vicini che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco. Il fuoco sarebbe partito dalla cucina della casa, dove era anche presente una bombola: infatti, temendo il peggio, si è proceduto all’evacuazione dei residenti del condominio.

Fortunatamente la situazione è sotto controllo e non si sono registrati feriti.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui