NAPOLI – Paura in pronto soccorso: infermiere aggredisce con un pugno un collega.

L’episodio violento ha avuto luogo nel pomeriggio del 24 dicembre presso l’Ospedale del Mare di Napoli. Un infermiere di turno nel reparto d’emergenza ha aggredito, senza un apparente motivo scatenante, un collega. Colpito con un violento pugno, l’infermiere aggredito è caduto per terra. Per tale motivo, dopo essere stato medicato, i medici lo hanno sottoposto ad una Tac e ad un breve ricovero per escludere conseguenze neurologiche causate dall’aggressione.

L’aggressore, dopo la fine del turno, è stato messo in malattia per 7 giorni dal responsabile del reparto. Nel frattempo, informata dei fatti, la direzione strategica della Asl ha immediatamente avviato un’indagine per cercare di chiarire i motivi che hanno portato l’uomo a commettere il gesto violento. Stando a quanto riportato da IlMattino, non sarebbero stati identificato motivi personali che giustificherebbero tale gesto. Per tale motivo, si ritiene che l’infermiere possa aver agito in seguito ad un’alterazione emotiva dovuta ad un forte stress lavorativo. Si attendono eventuali aggiornamenti.

