Paura tra i passeggeri della Linea 1 della Metropolitana: treno colpito da un fulmine

NAPOLI – Paura nella Linea 1 della metropolitana di Napoli. Alla fermata Frullone, infatti, nella periferia Nord, quasi al capolinea, un fulmine ha colpito uno dei treni. Il convoglio procedeva in direzione di piazza Garibaldi. Al momento il treno è fermo, non si hanno ulteriori notizie di danni a persone o cose. In queste ore un forte maltempo sta flagellando il capoluogo: l’attività elettrica, ovvero i fulmini caduti sulla città sono molti, come testimoniano i siti che monitorano in tempo reale il fenomeno atmosferico.

La zona del Frullone a Napoli è una di quelle tratte in cui il convoglio della metro non viaggia sottoterra, quindi è esposto alla pioggia e ai fulmini. Proprio nelle ultime ore la Protezione civile della Campania con un bollettino ha prorogato l’allerta meteo per temporali a Napoli fino a domani, venerdì 20 alle ore 6 del mattino. Poi, secondo le previsioni meteo il tempo dovrebbe cambiare e i temporali dovrebbero spostarsi verso nord ovest, in Liguria, dove infatti domani è previsto allerta rosso con ordinanze di scuole chiuse.

A quanto apprende Fanpage.it da fonti dell’Amn, la società gestore del servizio della metropolitana di Napoli, il fulmine ha colpito la parte inferiore del pantografo (cioè di quella antenna che collega il convoglio alla rete elettrica); il convoglio per sicurezza è stato fatto rientrare senza alcun problema ai passeggeri e al personale viaggiante e dopo 10-15 minuti è ripartito regolarmente. Qualche giorno fa, durante una analoga giornata di maltempo, un altro problema elettrico c’era stato alla Funicolare di Chiaia, dove un cavo si era staccato dalla rete elettrica spaventando non poco i passeggeri.

