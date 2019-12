Il figlio del noto regista Paolo Genovese, è ora indagato per omicidio stradale. In corso le indagini. Sembra, però, che le due giovani abbiano attraversato la strada quando il semaforo era verde per le macchine

ROMA – Pietro Genovese investe e uccide le 16enni Gaia e Camilla: positivo ad alcol e droga.

Il tragico incidente ha avuto luogo a Roma nella notte tra sabato e domenica. Due ragazze di 16 anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, stavano attraversando la strada a Corso Francia, quando un Suv le ha investite uccidendole. Alla guida della Renault Koleos, c’era Pietro Genovese, figlio 20enne del noto regista Paolo Genovese.

Stando ad una prima ricostruzione pare che le 16enni avevano trascorso la serata a Ponte Milvio, zone frequentatissima dai giovani di Roma Nord. Per tornare a casa le ragazze hanno attraversato Corso Francia, strada a scorrimento veloce. Proprio mentre si apprestavano a oltrepassare la strada, l’auto di Pietro le ha prese in pieno sbalzandole in aria per alcuni metri.

Subito, il 20enne, sceso dall’auto, ha prestato soccorso alle due ragazze ma per loro non c’è stato niente da fare. Infatti, all’arrivo dei sanitari del 118, i paramedici non hanno potuto far altro che costatare il decesso delle due vittime. Sul posto sono giunti anche la Polizia locale del Gruppo Parioli che ha avviato le indagini per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Pare che il figlio del regista italiano pluripremiato, dopo essere stato portato in ospedale e sottoposto al tossicologico e al test alcolemico, è risultato positivo ad entrambi gli esami medici. Solo ulteriori analisi più precisi, però, potranno stabilire i parametri e la tipologia di sostanze rinvenute nel sangue del 20enne. Nel frattempo, è indagato per omicidio stradale.

Durante le indagini, gli agenti visioneranno le telecamere di videosorveglianza poste nella zona per cercare di capire realmente cosa è accaduto al momento dello schianto. Intanto, la macchina e lo smartphone di Pietro sono stati sequestrati. L’analisi del cellulare potrà stabilire se al momento dell’incidente il 20enne stava inviando messaggi.

Nel frattempo, gli uomini della Polizia hanno ascoltato i diversi testimoni presenti al momento del sinistro. Stando a quanto raccontano da un ragazzo che ha assistito alla scena, come riportato da Dagospia, Gaia e Camilla avrebbero attraversato la strada mentre il semaforo era verde per le macchine.

“Ero lì e ho visto tutto. Una scena che una persona non deve mai vedere, figuriamoci vivere. -racconta il testimone – Le ragazze volevano attraversare la strada a tutti i costi nonostante il semaforo fosse verde per le macchine, non era rosso come tutti credono. Volevano attraversare in un punto senza strisce. dove all’altro lato c’era il guardrail”.

Lo stesso racconto dei fatti è stato fatto da un residente della zona. Pare, infatti, che i corpi delle ragazze prive di vita si trovavano in un punto in cui non vi erano strisce pedonali e che per attraversare la carreggiata bisognava attraversare la barriera di sicurezza stradale. Un’altro testimone racconta che dopo la frenata del suv di Genovese e l’impatto. Sono giunte altri veicoli che hanno colpito i corpi delle vittime. Saranno gli accertamenti del medico legale a stabilire se dopo che Pietro ha investito le due ragazze, altri veicolo hanno travolto i corpi di Gaia e Camilla.

Distrutti i genitori delle due ragazze, ora sotto shock per la tragica perdita. Anche il regista Paolo Genovese ha voluto rilasciare delle parole di cordoglio verso i familiari di Gaia e Camilla, spiegando il terribile dolore che sta provando in queste ore.

“Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta – ha raccontato Genovese – è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”.

Tanta sofferenza anche tra i residenti del quartiere e gli amici delle vittime che hanno portato tantissimi fiori sul luogo dell’incidente.Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

