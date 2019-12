By Ciro De Liddo

GAETA – Porta a spasso il cane e viene investito: Giancarlo muore a 60 anni.

Il tragico episodio è accaduto nella serata di ieri a Gaeta. Ieri, Giancarlo Peveri, un un anziano del posto di circa 60 anni, intorno alle 19 era sceso per portare a spasso il cane. Improvvisamente, però, mentre passeggiava insieme al suo animale domestico sul marciapiede, è stato investito da una Mini Cooper. Il forte impatto con l’auto ha causato la morte del 60enne e del suo cagnolino.

Per quanto riguarda il conducente dell’auto, il giovane probabilmente spaventato si è dato la fuga. E’ stato rintracciato in seguito a Formia dalle forze dell’ordine che erano giunte sul luogo dell’incidente.

Stando a fonti locali, avviate le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto, sono giunti i paramedici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima e del suo animale. Si attendono eventuali aggiornamenti.

