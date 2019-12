Qualiano, ubriaco, minaccia e picchia la convivente: arrestato 53enne

By redazione

QUALIANO – A Qualiano è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano un pregiudicato 53enne del posto.

In casa, sotto l’effetto dell’alcol, aveva minacciato e picchiato violentemente la convivente causandole lesioni su tutto il corpo e tumefazioni agli occhi.

La chiamata al 112 è scattata quando la malcapitata è arrivata in ospedale, trasportata in ambulanza, e i medici hanno allertato i carabinieri.

I militari sono intervenuti subito, hanno appurato cosa fosse successo e rintracciato l’uomo a casa. L’uomo stato quindi arrestato per lesioni gravi e minacce quindi, dopo l’udienza di convalida, sottoposto all’obbligo di firma.