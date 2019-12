CASTELLAMMARE – Rapina coppia di fidanzati e li ferisce con un coltello: caccia all’uomo.

L’episodio ha avuto luogo l’altra sera nei pressi della zone delle Nuove Terme Stabiesi. Una coppia di giovanissimi fidanzati si era appartata con la macchina per un momento di intimità. Improvvisamente, però, un uomo si è avvicinato alla vettura. Ha rotto il finestrino e ha iniziato a minacciare con un coltello i due ragazzi.

Il ragazzo ha tentato di opporsi alla rapina e per questo è stato ferito ad una gamba. La fidanzata, probabilmente, per evitare che il malvivente le portasse via il cellulare o la borsa, ha riportato una ferita da fendente alla mano. Stando a quanto riferito da fonti locali, la giovane avrebbe anche ingoiato piccole schegge di vetro prodottesi in seguito alla rottura del finestrino.

Il rapinatore, probabilmente spaventato, si è poi dato alla fuga. I due giovani, chiamati i soccorritori del 118 sono stati trasportati all’ospedale San Leonardo di Castellammare. Con l’ambulanza, sono giunti anche gli agenti di Polizia che dopo aver chiesto l’identikit dell’aggressore ai 2 feriti, hanno avviato le indagini per cercare di rintracciarlo. Saranno, infatti, analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi del luogo dell’accaduto.

Sempre a quanto rivelato da fonti locali, la coppia avrebbe raccontato agli investigatori che a commettere la rapina sarebbe stato un uomo di colore. Si attendono ulteriori aggiornamenti e conferme.

