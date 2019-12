Sant’Antimo, antenne pericolose nei pressi di una scuola: l’intervento dei Vigili

SANT’ANTIMO – La Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli in prima linea per tutelare la salute dei cittadini, oltre agli innumerevoli interventi volti a controllare e monitorare il territorio per reprimere e contrastare vari fenomeni tra cui la problematica che affligge le zone di Napoli Nord la cosidetta TERRA DEI FUOCHI,dopo i vari sequestri eseguiti in questi ultimi giorni,gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli nell’effettuare specifici controlli nelle zone limitrofe alla casa Comunale e precisamente in Via Lussemburgo hanno constatato che era posta in essere un’attività afferente attività di lavoro ad antenne telefoniche, in una località densamente abitata ed a pochi passi dall’istituto scolastico G. Leopardi.

Immediatamente gli agenti hanno avviato tutte le attività di verifica della regolarità di quanto posto in essere dalla ditta incaricata per eseguire i lavori.Esperiti tutti gli accertamenti,gli agenti della Polizia Locale hanno notificato atto di ingiunzione di sospensione dei lavori ad horas emesso dal dirigente del settore urbanistica ai sensi del DPR 380/2001 per le dovute verifiche del caso.