Sant’Antimo, cadono alberi per il maltempo: strade chiuse, danni alle luminarie

Sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della municipale per mettere in sicurezza le zone colpite

SANT’ANTIMO – Non si placa l’ondata di maltempo,il vento forte abbatte alberi in più zone del del Comune di Sant’Antimo a partire dalla centralissima Via Roma dove il forte vento oltre ad abbattere un albero ha creato problemi anche alle luminarie rompendole, alberi caduti anche in Via Colasanto,Via De Filippo e nella Villa Comunale.

Gli agenti della Polizia Locale diretti dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ed i Carabinieri della Tenenza diretti dal Maresciallo Maggiore Vincenzo Di Marino sono stati impegnati dalle prime del mattino per garantire la sicurezza della incolumità dei cittadini.

Chiuse le strade dove sono crollati gli alberi; il Comandante Piricelli ha immediatamente allertato i tecnici del Comune che sono giunti sul posto unitamente alla ditta delle luminarie ed alla ditta per gli alberi per poter così procedere celermente a liberare le strade dal pericolo e mettere in sicurezza le luminarie.

Successivamente, gli agenti della Polizia locale sono intervenuti su Corso Europa dove alcuni pannelli dell’Asse Mediano zona soprastante Corso Europa si sono inclinati pertanto è stata subito interessata della problematica l’Anas quale Ente competente. Continua il pattugliamento del territorio.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK