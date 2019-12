Si schianta con l’auto a noleggio contro un palo: conducente in ospedale

NAPOLI – Schianto in piazza del Plebiscito a Napoli. I fatti risalgono a questa notte, intorno alle 3.30, quando l’uomo alla guida di un’auto a noleggio si è schiantato contro uno dei pali di delimitazione dell’area.

Nell’incidente, come riporta il Mattino, non sono stati coinvolti altri veicoli. L’automobilista, originario di Caserta, prima di impattare contro il palo ha sbandato più volte mettendo in pericolo anche gli altri automobilisti. Ancora non si conoscono i motivi dell’incidente che sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Centrale Operativa Territoriale. Sul posto anche l’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’ospedale Loreto Mare dove è stato ricoverato con una prognosi di 21 giorni per il trauma facciale e la frattura del setto nasale.

IMMAGINE DI REPERTORIO