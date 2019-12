By Gianluca Russo

Tre i malviventi immortalati dalla videosorveglianza. Probabilmente, la banda aveva già colpito in zona

Tentato furto in un’abitazione dell’aversano: ladri messi in fuga dalle telecamere

SUCCIVO (CE) – Tentativo di furto nell’agro aversano. E’ accaduto intorno alle 19 di ieri. Tre malviventi sono stati immortalati dalle telecamere mentre hanno tentato un furto all’interno di un’abitazione a Succivo, in via XXIV maggio. Le immagini della videosorveglianza, postate da un utente del gruppo Facebook “Open Succivo”, hanno ripreso i tre balordi mentre scavalcavano le inferriate di un balcone e tentavano di aprire le finestre dall’esterno. Uno dei tre, accortosi della telecamera in funzione, ha fatto segno agli altri causando la fuga precipitosa dei tre. Nel comune del casertano, comunque, è allarme. Sembra che, solo negli ultimi giorni, siano stati diversi i furti o tentativi di furti operati, presumibilmente dalla stessa banda.

IL VIDEO: