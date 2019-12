Terra dei Fuochi, il desiderio di un papà: “Dio, non farmi morire prima del 18° compleanno di mia figlia”

AFRAGOLA – “Caro Dio, non farmi morire prima del diciottesimo compleanno di mia figlia”. Questo il contenuto della breve ma struggente letterina scritta da un uomo malato ed affissa sull’albero di Natale della stazione TAV di Afragola. Lì, come in tutte le stazioni d’Italia, grandi e piccoli possono esprimere i loro desideri. Anche questa è una testimonianza del fenomeno tristemente noto come “Terra dei Fuochi”. E’ lo specchio di questi tempi difficili che fanno registrare continui casi di tumore che tolgono figli, padri e madri prematuramente dalle famiglie.

FOTO: ILGIORNALEDICAIVANO.IT