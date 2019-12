Terremoto in Albania: nuova violenta scossa, avvertita anche in Italia

ALBANIA – Nuova forte scossa di terremoto in Albania: la terra è tornata a tremare intorno alle 17:03 di oggi, quando si è registrata una scossa di magnitudo 4.7, con epicentro lungo la costa settentrionale tra Tirana e Durazzo, ad una profondità di 10 km. Tantissime persone si sono riversate per strada per paura di quanto stesse accadendo: pare sia stata avvertita anche in Puglia, nella provincia di Brindisi. La notizia è stata resa nota dall’Ingv.

Il panico è stato generato dal fatto che si fosse già verificato un violento sisma dello scorso 26 novembre, che ha causato la morte di almeno 50 persone e la distruzione di edifici. Allora la scossa era invece di magnitudo 6.4.

