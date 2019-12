By Giovanna Iazzetta

Il ragazzo è morto a seguito di un’operazione per un tumore al cervello

Tragedia a Melito: Lello non ce l’ha fatta, morto in ospedale

MELITO – Tragedia a Melito, Raffaele Santagata a morto a soli 18 anni. Il giovanissimo, conosciuto da tutti in città, era una promessa del calcio, giocava in Serie D vestendo la maglia della Sangiustese, team delle Marche.

Lello, cosi lo chiamavano tutti, era stato operato in seguito alla scoperta di un tumore al cervello. Dopo l’intervento chirurgico il ragazzo è andato in come ed è deceduto poche ore fa all’ospedale Cardarelli di Napoli.

In questi giorni tanti parenti ed amici si erano stretti intorno alla famiglia del giovane.

