By Ciro De Liddo

Indagini in corso. Importanti saranno i risultati dell’autopsia che sarà effettuata sulla salma della piccola vittima

Tragedia all’asilo: bambina di 2 anni si sente male, muore poco dopo in ospedale

TORINO – Tragedia all’asilo: bambina di 2 anni si sente male, muore poco dopo in ospedale.

Il terribile episodio ha avuto luogo a Leini, nel torinese, intorno alle 17 del pomeriggio. La bambina di soli 2 anni si trovava in un’asilo privato quando improvvisamente ha accusato un malore probabilmente causato da un’arresto cardiaco. A lanciare l’allarme le maestre che hanno notato la piccola immobile nel proprio lettino con gli occhi chiusi.

La bambina, come riportato dall’Ansa, soffriva di epilessie e le istruttrici erano a conoscenza della patologia ed erano istruire su come intervenire. Pare che però la piccola non ha mostrato segni epilettici.

All’arrivo, i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare la bambina ma purtroppo per lei non c’è stato niente da fare. Infatti, la piccola vittima è morta poco dopo in ospedale.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato delle indagini per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. Importante saranno gli esiti dell’autopsia. Si attendono eventuali aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK