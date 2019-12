Tragedia in Campania: fidanzati accendono un braciere per riscaldarsi e muoiono

PONTECAGNANO (SALERNO) – Tragedia quella che si è consumata nella giornata di ieri a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Una coppia è stata ritrovata morta nel proprio letto, uccisa dal monossido di carbonio emanato dal braciere che avevano acceso per riscaldarsi. L’episodio è accaduto nella notte, tra mercoledì e ieri, in un appartamento del bed and breakfast Heaven, in litoranea a Pontecagnano, dove sono stati rinvenuti i cadaveri di Georges Simon Adjab e di una donna, Suzanne Nicole Nkott, entrambi originari del Camerun di 38 e 41 anni.

I due, entrambi regolari, molto probabilmente sono deceduti mentre dormivano e sono stati trovati privi di vita ieri mattina verso le 11, quando un loro conoscente ha suonato al campanello dell’appartamento in cui alloggiavano ma nessuno ha aperto.

