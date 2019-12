Tragedia della vigilia di Natale: lasciano i figli nella vasca da bagno, bambino trovato morto

By Giovanna Iazzetta

FLORIDA – Bambino trovato morto nella vasca. Una storia sconcertante quella successa a questo piccolo di 9 mesi, i genitori sono andati a dormire lasciandolo nella vasca da bagno insieme ai fratellini di 2 e 3 anni.

Cameron, questo il nome del piccolo, quando l’acqua è diventata troppo alta è scivolato senza riuscire più a respirare. Il piccolo è stato trovato, dal papà, cianotico che ha chiamato immediatamente i soccorsi. I medici, arrivati sul posto hanno effettuato le operazioni di primo soccorso e poi lo hanno portato in ospedale, dove si è spento poco dopo. Cameron è morto annegato mentre i suoi fratellini, troppo piccoli per capire cosa stava accadendo, continuavano a sguazzare accanto a lui. La mamma ha raccontato di aver lasciato i figli nella vasca per venti minuti prima di crollare sul letto: il marito stava già dormendo quando lei si è stesa accanto a lui.

Adesso si attende l’esame dell’autopsia per determinare la causa certa del decesso, anche se per la polizia ci sono pochi dubbi. Ancora in bilico le sorti dei due genitori, che potrebbero essere incriminati.