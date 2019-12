Tragedia in casa, esplode bombola di gas: un morto e 2 feriti gravi

MONDRAGONE – Tragedia a Mondragone, in provincia di Caserta dove a causa dello scoppio di una bombola di gas all’interno di un appartamento di via Tessaglia, è morto un uomo e ci sono 2 feriti in gravissime condizioni. Solo una giovane donna è salva per miracolo, perché al momento dello scoppio si trovava fuori dall’appartamento.

L’uomo deceduto, secondo quanto riporta il sito locale CasertaCe, è stato ritrovato accanto alla stufa, carbonizzato. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme ed hanno tirato fuori le altre due persone coinvolte.

