Tragedia in città: donna ritrovata in casa senza vita

CASERTA – Tragedia in città: donna ritrovata senza vita in casa. Circa un’ora fa, in via Ferrarecce a Caserta, è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di 45 anni all’interno della sua abitazione.

Dopo una serie di chiamate senza alcuna risposta, i parenti sono stati costretti ad allertare le forze dell’ordine per richiedere un loro intervento. Purtroppo, arrivati all’appartamento, i soccorsi hanno scoperto che per la donna non c’era più nulla da fare.

La 45enne non sarebbe riuscita a chiamare i sanitari per ricevere aiuto. Per il momento alcuna ipotesi ha avuto conferma: si prosegue con le indagini.

