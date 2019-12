Tragica fine d’anno nel napoletano: Giuseppe muore dopo uno schianto col figlio piccolo in auto

POGGIOMARINO – Tragedia poco fa a Poggiomarino, in via Turati. In un tremendo incidente stradale, infatti, un uomo ha perso la vita. Nel tragico impatto, non è ancora noto se con un altro veicolo o meno, è deceduto un giovane padre. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo, Giuseppe Orbuso, 47 anni, sarebbe stato sbalzato fuori dalla sua auto morendo sul colpo dopo un volo di diversi metri. In auto con lui c’era suo figlio piccolo, di circa 6 anni, rimasto ferito e trasportato d’urgenza al Santobono. Padre e figlio si stavano recando al cenone di Capodanno da alcuni parenti. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono giunte le auto dei Carabinieri.