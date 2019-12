Tragico incidente nella notte: gravissima 26enne di Giugliano. Con lei altri tre giovanissimi

By redazione

TORRE ANNUNZIATA/GIUGLIANO/VILLARICCA – Questa notte si è verificato un gravissimo incidente stradale sull’autostrada A3 Napoli-Salerno che ha visto coinvolti 4 giovani, di cui tre di Giugliano ed uno di Villaricca. Una Nissan Micra, infatti, mentre proseguiva in direzione del capoluogo partenepeo, è uscita di strada ed è andata a sbattere violentemente prima contro il guard rail e poi contro un muro che costeggia la corsia di marcia. Il tremendo impatto è avvenuto intorno alle 3 di stanotte nei pressi dell’uscita di Torre Annunziata Sud.

Sul posto è giunta prontamente una pattuglia della polizia stradale assieme a due ambulanze del 118. Ad avere la peggio, la ragazza alla guida dell’auto, 26 anni di Giugliano, Rossella T., che veniva trasportata urgentemente all’ospedale Sant’Anna e SS. Maria della Neve di Boscotrecase con gravi ferite alla testa.

La violenta collisione dell’auto contro il guard rail aveva infatti scagliato la ragazza sul lato destro dell’abitacolo dove era seduto un altro giovane. Il successivo impatto dell’auto contro il muro procurava alla 26enne gravi ferite al volto.

In queste critiche condizioni, Rossella veniva presa in cura dal personale di chirurgia d’urgenza dell’ospedale boschese. Alla ragazza sono stati applicati cento punti di sutura. La giovane successivamente è stata trasferita alla sala di rianimazione dell’ospedale di Nocera Inferiore, dove si trova tuttora in coma farmacologico.

In auto, assieme a Rossella, c’erano un 34enne di Villaricca, Gianluca F., che ha riportato solo ferite superficiali , ed altre due ragazze di Giugliano, entrambe ventenni, che sono rimaste completamente indenni.

IMMAGINE DI REPERTORIO