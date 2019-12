Vergogna a Napoli: rapper del nord Italia salta sulle auto dei Carabinieri insultando l’Arma

By redazione

NAPOLI – Vergogna in pieno centro a Napoli per un episodio che con la musica ha ben poco a che vedere. È stato identificato e denunciato il rapper Jordan Jeffrey baby , 22enne monzese, che ha postato su uno dei suoi profili social uno pseudo-freestyle rap in zona piazza della Carità mentre sbraitava, urlava e saltava sul tettuccio di un’auto dei carabinieri. Il giovane dovrà rispondere del danneggiamento delle auto e delle frasi ingiuriose contro l’Arma.

«Questa non è né arte, né musica, né alcun tipo di espressione di pensiero, è soltanto becero vandalismo», avevano denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere della Municipalità 2 dei Verdi Salvatore Iodice.

