VILLARICCA – Villaricca torna ad essere l’antica Panicocoli e rispolvera le sue tradizioni gastronomiche attraverso la cinque giorni di eventi “Villaricca e i sapori di Panicocoli. Pane, fagiolo tondino e mela annurca”. Dal 27 al 30 dicembre stand e spettacoli allieteranno le vie del centro, con gran finale previsto per il 3 gennaio con lo show della risata di Lello Musella. Nel ricco cartellone, tra gli altri, anche Simone Schettino che si esibirà domenica 29 nel cortile del palazzo di città.

La prima giornata dell’evento Panicocoli ha visto la partecipazione in Piazza Maione tra gli stand gastronomici di due pizzerie: la prima Attenti a quei due con la classica pizza napoletana cotta in un forno mobile a legna e farcita con prodotti del territorio e la seconda Giallo Datterino che ha proposto la pizza fritta con vicoli e ricotta. Particolarmente apprezzata la pasta e patate proposta dal Ristorante de La Lanterna. Mela Annurca protagonista con i produttori La Selva e Cometa.

Per la felicità dei piccoli e degli adulti si è esibita “La Compagnia dei Saltimbanchi” con spettacoli di varietà e di coreografiche bolle giganti. All’interno del Palazzo di Città al primo piano il cineforum per bambino mentre nel cortile si poteva ammirare la Casetta di Babbo Natale e Scivoli e Gonfiabili per i più piccoli,il tutto in un’atmosfera di luci e canti natalizi.

