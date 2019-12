By Giovanna Iazzetta

Villaricca, grande successo per lo spettacolo di Simone Schettino

VILLARICCA – Nonostante il freddo pungente erano quasi un migliaio sugli spalti dell’anfiteatro,in platea e molti sono rimasti in piedi all’interno del Cortile del Palazzo di Cittá di Villaricca ad assistere allo spettacolo di Simone Schettino.

Il comico una presenza fissa nel programma di Made in Sud non si è risparmiato e ha regalato agli spettatori tra cui il Sindaco Maria Rosaria Punzo e l’Assessore al Commercio Francesco Mastrantuono. Lo spettacolo era stato preceduto dagli spettacoli degli artisti di strada e della danza aerea in Piazza Majone. Nell’aula consiliare al 1 Piano del Palazzo di Cittá i ragazzi avevano partecipato ad una lettura collettiva curata dall’Associazione Il Mattoncino.

Particolarmente gradita la visita del Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola che è stato accompagnato tra gli stand gastronomici e artigianali dall’Assessore al Commercio e dal Sindaco di Villaricca che hanno plaudito all’azione dell’Ente Camerale grazie al cui finanziamento è stato possibile l’evento di Panicocoli.