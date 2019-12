Villaricca, Qualiano e Giugliano: Natale insieme con il Premio Napoli, omaggio a Sergio Bruni

GIUGLIANO/QUALIANO/VILLARICCA – Domenica 22 Dicembre 2019 alle ore 10.30 presso la sede della Pro Loco di Giugliano ( Corso Campano 329- 80014 Giugliano in Campania NA) si terrà la conferenza stampa per la presentazione del calendario della tre giorni: Natale insieme con il premio Napoli-Omaggio a Sergio Bruni II edizione 2019, organizzata dalle tre Pro Loco del territorio a nord di Napoli: Pro Loco di Villaricca, Presidente Dr. Armando De Rosa, Pro Loco di Qualiano, Presidente Prof. Davide Morgera e Pro Loco di Giugliano, Presidente Prof. Domenico Savino. Saranno presenti alla conferenza stampa oltre ai tre presidenti delle Pro Loco, il consigliere della città metropolitana Raffaele Cacciapuoti, il presidente del CO.RE.COM Campania e V.Presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, Domenico Falco, l’attore Massimiliano Gallo e gli artisti dell’intero progetto. La tre giorni si articolerà con tre iniziative dislocate nei tre comuni, la prima si terrà il 23 Dicembre 2019 alle ore 19.30 presso la Parrocchia di San Marco Evangelista a Giugliano in Campania con la “Cantata dei Pastori” rivisitata in chiave moderna con letture e voce recitante dell’Ensamble Comtessa De Dia (7 strumentisti, 14 coristi, direttore e voce recitante).

La seconda giornata si terrà il 27 Dicembre 2019 alle ore 19.30 presso la Cappella della Casa Madre dell’istituto Discepole di S. Teresina del Bambino Gesù a Qualiano con i canti della tradizione popolare classica napoletana “ Quanno nascette Ninno” interpretati dal gruppo Napulìa.

La tre giorni si concluderà sabato 28 Dicembre 2019 alle ore 20:00 presso L’Avenir ( via E.Fermi n.33) a Villaricca con la Serata di Gala durante la quale ci sarà la premiazione ed il concerto con l’attore Massimiliano Gallo e con Pina Giarmanà in “ In… canto di Natale” insieme a Antonio Ferrante, voce narrante, Pasquale Termini con il violoncello e Ciro Ammendola con la chitarra. Nel corso della serata saranno premiati: il cantante Mimmo Angrisano e il musicista Raffaele Cardone. La madrina della serata sarà Adriana Bruni. La tre giorni promossa e organizzata dalle Pro Loco di Villaricca, di Giugliano in Campania e di Qualiano, ha avuto il patrocinio del CO.RE.COM, dell’Unpli Napoli, dell’Ordine dei giornalisti, della Pro Loco di Napoli, del Premio Villaricca Sergio Bruni-la canzone napoletana nelle scuole e Napolipoesia. I media partners sono CampaniaFelix.tv e Confesercenti di Villaricca con il patrocinio e il contributo della città metropolitana di Napoli e con il patrocinio morale del Comune di Qualiano e Comune di Villaricca.

