Villaricca torna Panicocoli, cinque giorni di spettacoli e stand con i prodotti della tradizione

By Federica Mercurio

VILLARICCA – Villaricca torna ad essere l’antica Panicocoli e rispolvera le sue tradizioni gastronomiche attraverso la cinque giorni di eventi “Villaricca e i sapori di Panicocoli. Pane, fagiolo tondino e mela annurca” presentata in aula consiliare. Dal 27 al 30 dicembre stand e spettacoli allieteranno le vie del centro, con gran finale previsto per il 3 gennaio con lo show della risata di Lello Musella.

Nel ricco cartellone, tra gli altri, anche Simone Schettino che si esibirà domenica 29 nel cortile del palazzo di città.

Nella conferenza moderata dal giornalista Renato Rocco il sindaco Maria Rosaria Punzo ha sottolineato l’importanza di poter offrire alla cittadinanza eventi di valore grazie al lavoro per accedere a fondi della Camera di Commercio, visto che come è noto per le casse comunali è stato dichiarato il dissesto. Un lavoro di squadra, con l’assessore alle tradizioni e all’identità Eloisa Di Rosa che ha ribadito quanto sia necessario riportare l’attenzione sui prodotti tipici del territorio, vere eccellenze gastronomiche spesso dimenticate.

Nel servizio le interviste al sindaco Punzo e all’assessore Di Rosa:

Villaricca Panicocoli ✅Villaricca torna Panicocoli, cinque giorni di spettacoli e stand con i prodotti della tradizioneLEGGI ➡️ https://bit.ly/39g9C2C Geplaatst door Il Meridiano News op Maandag 23 december 2019

TORNA ALLA HOME PAGE E SEGUICI SU FACEBOOK