FUORIGROTTA – Voragine si apre al centro strada: danni alla conduttura idrica, palazzi e scuola senza acqua.

L’accaduto ha avuto luogo nella mattinata a Fuorigrotta. In via Pietro Jacopo de Gennaro, si è creata una profonda voragine dovuta, probabilmente, ad una perdita d’acqua. Il cedimento dell’asfalto ha causato un forte danneggiamento alle tubature idriche situate proprio sotto il manto stradale.

L’ampia voragine si è creata a pochi passi da una scuola elementare che come altri 5 palazzi della zona, ha riscontrato problemi di erogazione a causa della rottura delle condutture idriche. Inoltre, per motivi legali alla sicurezza, il tratto di strada è stato chiuso anche per poter far intervenire i tecnici dell’Abc aiutati dagli agenti della polizia municipale e gli uomini della protezione civile.

Vietato anche il traffico alle autovetture provenienti da via Gianbattista e dall’uscita della Tangenziale che conduce alla zona interna di Fuorigrotta. Si attendono eventuali aggiornamenti.

