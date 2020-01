12enne va in ospedale con il mal di pancia: scopre di essere incinta

PERUGIA – Episodio alquanto singolare quello avvenuto all’ospedale di Perugia: una ragazza di 12 anni, di origini straniere, si è recata presso la struttura lamentando forti dolori addominali, scoprendo di essere incinta. Il padre del bambino potrebbe essere un 14enne, suo fidanzato, anche se inizialmente la 12enne avrebbe negato di aver avuto rapporti sessuali.

La gravidanza della giovanissima sarebbe già in stadio avanzato: secondo quanto verificato dai medici, la 12enne sarebbe al settimo mese. In attesa di ulteriori accertamenti, necessari per comprendere le cause del mal di pancia, è ricoverata in ospedale e le sue condizioni non risultano preoccupanti. Il personale sanitario ha subito contattato gli investigatori e i servizi sociali, che stanno verificando anche l’ipotesi di abusi sulla piccola.

