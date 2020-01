19enne colpita in due punti da proiettile durante i fuochi di capodanno: operata ad Aversa

AVERSA – Sarà operata in queste ore al Moscati di Aversa la giovanissima residente a Teverola che è stata ferita da un colpo di arma da fuoco durante i festeggiamenti di capodanno. La 19enne era fuori al balcone di casa sua per assistere ai fuochi d’artificio e, improvvisamente, ha accusato un forte dolore all’addome: è lì infatti che il proiettile l’ha raggiunta, fuoriuscendo dalla parte posteriore della coscia, all’altezza del gluteo.

Fortunatamente nella sua corsa il proiettile non ha toccato e leso organi vitali, per cui la ragazza non risulta in pericolo di vita. L’operazione servirà soprattutto a sanare e richiudere i due fori provocati sul corpo della sfortunata vittima dal gesto di uno sconsiderato sulla cui identità stanno indagando gli agenti del commissariato di Polizia di Aversa. Decisivo sarà lo studio della balistica, da parte della Polizia Scientifica, per capire da dove sia stato esploso il colpo che – solo per un caso fortuito – non ha provocato un dramma.

Peggio è invece andata ad un 26enne della provincia di Ascoli Piceno, che ha trovato la morte dopo una violenta caduta di circa 50 metri durante il tentativo di spegnere un incendio provocato dai fuochi d’artificio. Qui il bilancio completo delle follie di capodanno, che comprendono anche due accoltellamenti a Napoli e una cinquantina di feriti nella sola provincia partenopea.

