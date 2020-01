Afragola, Bonny ospite a “C’è Posta per Te” indagato per stalking

La coppia è stata ospite nella trasmissione “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi. Bonaventura, detto Bonny, 41enne di Afragola, aveva avuto per più di 4 anni una relazione amorosa con la 20enne Aurora. La storia d’amore tra i due era però finita, a giugno, per volere della madre di lei che aveva scoperto una bugia detta dalla figlia proprio sulla relazione. Infatti, la 20enne aveva detto ai genitori che il compagno aveva solo un figlio invece che due.

Bonny ha così deciso di rivolgersi alla trasmissione in onda su Canale 5 per cercare di riappacificarsi con la fidanzata. Durante la puntata in onda lo scorso sabato, Aurora ha però ribadito di voler chiudere la storia con il 41enne. La giovane ha ammesso che non è stata colpa dei genitori di lei se la storia è finita ma per la forte gelosia di lui.

Come riporta il noto giornale d’inchiesta “Stylo24”, Bonny sarebbe ora indagato per stalking. Infatti, al termine della trasmissione registrata in estate, il 41enne ha continuato con insistenza ha poter avere degli incontri con l’ex fidanzata. Le richieste di riavvicinamento si sarebbero fatte, però, man mano sempre più pesanti. Per tale motivo Aurora ha deciso, lo scorso novembre, di denunciare l’ex compagno alla Polizia.

Dalla denuncia è partita un’indagine che ha confermato diversi episodi di stalking. Infatti, come riportato su Stylo24, il 29 settembre Bonny si sarebbe presentato in un locale in cui si trovava la ex fidanzata. Invece, mesi prima, il 28 luglio si sarebbe appostato in auto, intorno alla mezzanotte, nei pressi dell’abitazione della ragazza.

L’attività investigativa coordinata dal pubblico ministero Vincenzo Calvagno D’Achille ed eseguita dai poliziotti del commissariato di Afragola, ha portato, il 22 novembre scorso, alla applicazione della misura cautelare, per stalking, nei confronti di Bonnty. Per il 41enne, ora vi è un divieto di avvicinamento all’ex compagna.

