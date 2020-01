By Ciro De Liddo

AFRAGOLA – Afragola, il bambino escluso dalla recita di Natale perché autistico cambia scuola.

Il bambino che un mese fa, fu escluso dalla recita scolastica legata alle festività natalizie dalle maestre perché autistico, sarà iscritto in una nuova scuola.

Ieri era stata diffusa la notizia che il piccolo, al rientro dalle vacanze non si era presentato a scuola. Oggi, stando a quanto rivelato dai genitori del bambino, grazie al supporto del sindaco di Afragola, Claudio Grillo, il figlio sarà iscritto in una nuova scuola dove riceverà le attenzioni e le assistenze necessarie.

La madre, infatti, aveva già fatto sapere che a gennaio avrebbe cambiato istituto al figlio. Inoltre, nei giorni precedenti aveva prorpio raccontato che, in collaborazione con l’amministrazione locale, stava cercando una soluzione per un inserimento rapido in un’altra scuola. Oggi la conferma di ciò.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK