Aggressione choc in centro. Giovanissimi pestati e presi a bottigliate: “E’ la ma ragazza”

CASERTA – Assurdo quello che è accaduto nella serata di ieri ad una ragazza di soli 17 anni, mentre si trovava i via Roma, nel pieno centro di Caserta. La giovane Ludovica intorno alle ore 22:30 circa di ieri, si trovava con un amico e stavano scambiando due chiacchiere mentre erano in attesa di una terza amichetta. Improvvisamente però, è successo l’inverosimile: dal nulla è spuntato un ragazzo ed ha iniziato a picchiare il giovane che era in compagnia della diciassettenne. Calci, pugni, schiaffi e bottigliate, un’aggressione assurda.

Ludovica, secondo quanto riporta la sorella in un lungo post su Facebook, non ci pensa due volte ad intervenire e, vedendo l’amico steso per terra ad accogliere quei maledetti calci e pugni dall’altro giovane, cerca di interrompere il vile linciaggio. L’aggressore però non si ferma e dopo averla costretta ad un bacio sulle labbra, prende una bottiglia da terra e la lancia contro la giovane. Solo un colpo di fortuna ha voluto che Ludovica si girasse di sbotto e quindi i pezzi di vetro non hanno provocato ulteriori danni. La giovane però è stata colpita a pochissimi centimetri dall’occhio.

Adesso è tutto nelle mani delle forze dell’ordine che dovranno indagare su quanto accaduto ieri sera ed assicurare il malfattore alla giustizia.

Arrabbiatissima e senza parole la sorella maggiore della giovane che si dice “disgustata e schifata”.

LE FOTO

