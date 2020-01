Alcol a Capodanno, 12enne rischia la vita. In ospedale anche due di 14 e 17 anni

ROVIGO – Fiumi di alcol a Capodanno senza risparmiare neanche i minori. A Rovigo infatti, una ragazzina di 12 anni è finita in coma etilico ed è stata salvata solo grazie all’intervento dei medici del 118. I sanitari del Suem 118 sono intervenuti in soccorso della giovanissima, monitorandola per evitare che andasse in arresto cardiaco o morisse soffocata dal proprio vomito. Stessa sorte per un ragazzo di 20 anni. Le condizioni di entrambi sono gradualmente migliorate e ora sono fuori pericolo.

Ma non è stata solo la 12enne ad ubriacarsi ad un livello tale da richiedere il ricovero in ospedale per questo Capodanno 2020. Anche altri due giovanissimi di 14 e i 17 anni, secondo quanto riporta Fanpage, hanno passato le prime ore del nuovo anno al pronto soccorso, monitorati dai medici fino a quando i genitori non li hanno riportati a casa. Il rischio di un ricovero è stato scongiurato. A riportarlo è Il Resto del Carlino.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui