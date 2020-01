By Alessandra Chianese

ROMA – Allarme bomba nella redazione di Repubblica a Roma: la struttura sede della testata, sita in via Cristoforo Colombo, ha pubblicato un avviso per i lettori intorno alle 19: “Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati”.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine.

