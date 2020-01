Allarme Meningite: giovane maestra in coma al Cotugno

NAPOLI – E’ in coma la giovane donna trasportata al Cotugno di Napoli per meningite. Le sue condizioni di salute, seppur gravi, restano stazionarie. La donna, che non si è mai svegliata dal coma, dal momento dell’arrivo in ospedale, aveva accusato un lieve malessere nel pomeriggio di venerdì, al ritorno dalla scuola, ma tutto aveva fatto pensare all’esordio di una forma influenzale. La situazione è precipitata nella notte, quando al malessere si sono aggiunte le crisi convulsive.

«All’ingresso in pronto soccorso spiega Angelo Salomone Megna, direttore dell’unità complessa di Malattie infettive dell’ospedale Rummo la paziente presentava chiaramente i segni gravi di sepsi, verosimilmente meningococcica, con la presenza di porpora, per cui è stato necessario l’intervento rianimatorio con successiva intubazione e ventilazione assistita. Quindi, secondo quanto riporta Il Mattino, si è reso necessario il trasferimento presso la rianimazione infettivologica del Cotugno, in quanto il nostro ospedale non dispone ancora di una rianimazione destinata alle malattie infettive.

Intanto, la preoccupazione ora è per il bimbo di un anno della coppia, nonostante sia vaccinato e sia stato sottoposto a profilassi.

COMUNICATO STAMPA

