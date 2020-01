By Ciro De Liddo

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro comunale per fare chiarezza sulla situazione. Nei prossimi giorni una seconda riunione per individuare la profilassi da eseguire

Allarme vermi in una scuola: contagiati 20 studenti

TORRE ANNUNZIATA – Allarme vermi in una scuola: contagiati 20 studenti.

La notizia arriva da Torre Annunziata. Nell’istituto comprensivo Parini-Rovigliano si è diffusa un’infezione intestinale causata da particolari vermi, i parassiti Ascaris lumbricoides. Ad essere stati colpiti ben 20 studenti di diverse età.

Stando ad un bollettino, diramato dall’Asl Napoli 3 Sud, il contagio dei vermi avverrebbe in seguito all’assunzione di acqua e cibo o attraverso oggetti contaminati dalle feci del soggetto infetto. Uno scorretto lavaggio delle mani è la via maggiore di diffusione. Le uovo dei parassiti, si schiudono all’interno dell’intestino che una volta larve, mediante il flusso sanguigno arrivano ai diversi organi del corpo. I sintomi che si possono manifestare sono un’ostruzione intestinale, febbre, respiro affannoso e mancanza di appetito. La cura viene effettuata con la somministrazione dei giusti medicinali per circa 3 settimana.

Stando a quanto rivelato, la diffusione dell’Ascaris lumbricoides potrebbe essere essere legata al passaggio del parassita dagli animali domestici di alcuni studenti o all’esondazione del Sarno avvenuta lo scorso 19 dicembre. Pare, infatti, che i diversi casi di contaggio hanno avuto inizio al rientro dalle vacanze natalizie. Le acque del fiume avrebbero potuto contaminare le terre circostanti. In corso, le indagini per cercare di identificare con esattezza il serbatoio da cui è partito il contagio.

Nella giornata di ieri ha avuto luogo una riunione presso la sede comunale di via Provinciale Schiti. All’incontro hanno partecipato il sindaco Vincenzo Ascione, i vertici del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’AslNa3 Sud, alcuni medici pediatri, la dirigente scolastica Maria Antonietta Zeppetella Del Sesto e una delegazione di genitori, preoccupati per la situazione.

“L’obiettivo di questo incontro- ha affermato il primo cittadino – è quello di fare chiarezza su questa vicenda e di evitare di creare ulteriori allarmismi”. Nei prossimi giorno si terrà un a seconda riunione per cercare di definire la profilassi da eseguire e gli accorgimenti necessari per evitare la diffusione dei parassiti.

“Il personale scolastico ha distribuito in ogni classe della scuola l’amuchina, oltre a degli spruzzini – ha spiegato la preside dell’istituto -con all’interno della candeggina per disinfettare i servizi igienici prima e dopo l’utilizzo”. Si attendono eventuali aggiornamenti.

